Ministério da Justiça autoriza atuação da Força Nacional de Segurança no Pará

O Ministério da Justiça autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Pará pelo prazo de 15 dias. A autorização está em portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje (21). O pedido para envio dos militares foi feito pelo governo do estado.

A atuação da Força Nacional no Pará foi autorizada a partir do dia 18 de setembro, embora a portaria tenha sido publicada na edição de hoje do Diário Oficial. O texto detalha que a operação terá o apoio logístico dos órgãos de segurança pública do Pará, assim como permissão de acesso aos sistemas de informações e ocorrências da área da segurança pública.

As equipes da Força Nacional prestam apoio à segurança pública nos estados e Distrito Federal. É composta por policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e peritos de todo o país.

A Agência Brasil entrou em contato com o Ministério da Justiça para saber de detalhes sobre a atuação da Força Nacional no Pará, mas ainda não teve retorno.

