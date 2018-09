Ministério da Educação libera R$ 8,5 mi para reconstrução do Museu Nacional

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta quinta-feira, 20, a liberação de R$ 8,5 milhões para a reconstrução do Museu Nacional, destruído por um incêndio no dia 2 de setembro.

De acordo com o ministro da Educação Rossieli Soares, o dinheiro será destinado diretamente à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) como verba emergencial. O valor é parte dos R$ 10 milhões que foram prometidos à universidade.

Segundo o MEC, a transferência do primeiro repasse emergencial será realizada até o fim do dia diretamente no caixa UFRJ, gestora do Museu Nacional.

Rossieli disse que o MEC está trabalhando em conjunto para a reconstrução do museu.

"Conforme programados, iremos ao museu na sexta-feira, 21, representados pelo secretário Henrique Sartori, para conversar com os técnicos. Estamos plenamente trabalhando em conjunto para a reconstrução do nosso museu e recuperação do acervo". destacou o ministro da Educação durante coletiva de imprensa em Brasília sobre o Censo da Educação Superior.