Ministério da Educação divulga resultado do Sisu

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira, 30, o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), na página do Sisu. A matrícula na instituição deve ser feita entre 3 e 7 de fevereiro.

As inscrições foram encerradas às 23h59 deste domingo, 29. O MEC prorrogou o prazo, que inicialmente seria encerrado na sexta-feira, 27, após falhas no sistema. De acordo com o ministério, houve "dificuldade" de acesso ao Sisu nos primeiros dias.

´

O Sisu é utilizado para selecionar candidatos para 238.397 vagas de graduação, em 131 instituições de ensino federais e estaduais públicas, por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Durante as inscrições, o sistema calcula a nota de corte para cada curso com base no número de vagas ofertadas e no total de candidatos inscritos para cada curso, por modalidade de concorrência. A nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento da seleção, não garantindo, necessariamente, a vaga desejada.

O candidato que tiver interesse na lista de espera precisa acessar o boletim até as 23h59 de 10 de fevereiro. No dia 16 será divulgada a lista dos convocados em lista de espera.

Veja Também

Comentários