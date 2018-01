Ministério da Agricultura oferece 3 mil vagas em curso técnico de nível médio

As inscrições abertas no dia 16 vão até o dia 9 de fevereiro - Ilustração

Estão abertas 3.020 vagas de curso à distância de técnico de nível médio em agronegócio, com duração de dois anos. Para inscrever-se é preciso ter concluído o ensino médio e ser preferencialmente agricultor familiar ou de propriedades de médio porte, agente de assistência técnica e extensão rural cadastrado no Programa Rural Sustentável do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou ser vinculado a empresas do setor ou a órgãos oficiais credenciados no Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

O curso é gratuito com carga horária de 1.230 horas e terá bases de apoio presencial em todas as regiões do país em 92 endereços do Senar. As atividades são semipresenciais, sendo os conteúdos à distância disponibilizados pela internet, material impresso e vídeoaulas, além dos executados em encontros presenciais (20% do conteúdo) nos locais de apoio.



Demandado pelo Ministério da Agricultura, será realizado por meio do Programa Bolsa-Formação do Pronatec. É reconhecido pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. As inscrições abertas no dia 16 (terça-feira) vão até o dia 9 de fevereiro e devem ser feitas na página do Senar, conforme prevê o edital nº 001/20018.