Ministério da Agricultura amplia licença pesqueira pra três anos

Após reivindicações do setor pesqueiro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) ampliou a licença de pesca para três anos de validade.

Antes, as autorizações tinham vigência de um ano, o que provocava o acúmulo de pedidos de registros e de documentos. Sem a licença, os pescadores ficavam impedidos de trabalhar.

De acordo com a assessora técnica da Comissão Nacional de Pesca da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Lilian Figueiredo, desde a extinção do Ministério da Pesca e a fusão ao Mapa que os pescadores vinham sofrendo com a burocracia e demora da liberação de documento.

Os representantes da Câmara Setorial da Pesca do Mapa comemoraram a decisão durante a reunião nessa quarta (8). “Agora, com a licença de três anos os pescadores podem trabalhar com tranquilidade e focar no que realmente importa: a busca pelos peixes com a conservação do meio ambiente”, disse Lilian.

