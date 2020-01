Ministério da Agricultura abre inscrições para feiras internacionais de alimentos e bebidas

A programação internacional do primeiro semestre de 2020 inclui várias feiras - Arquivo

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) abriu as inscrições para empresas e entidades interessadas em participar das feiras internacionais de bebidas e alimentos que ocorrerão neste ano em diferentes países.

O objetivo do ministério é organizar, em parceria com o Ministério de Relações Exteriores e com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), missões comerciais para atrair Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) e promover o desenvolvimento do agronegócio nacional.



A programação internacional do primeiro semestre de 2020 inclui as seguintes feiras:



Food and Hotel Asia 2020



Local: Singapura

Data: 31/03 a 03/04

Inscrições até 31/01 em www.agricultura.gov.br/fha2020



EXPO ANTAD & Alimentaria 2020



Local: Guadalajara (México)

Data: 31/03 a 02/04

Inscrições até 31/01 em www.agricultura.gov.br/expoantad2020



SIAM 2020



Local: Meknes (Marrocos)

Data: 14/4 a 19/4

Inscrições até 31/01 em www.agricultura.gov.br/siam2020



SIAL Canada



Local: Montreal (Canadá)

Data: 15/4 a 17/4

Inscrições até 31/01 em www.agricultura.gov.br/sialcanada2020



Seul Food and Hotel 2020



Local: Seul (Coreia do Sul)

Data: 19/5 a 22/5

Inscrições até 15/02 em www.agricultura.gov.br/seoulfood2020



THAIFEX - Anuga Asia



Local: Bangkok (Tailândia)

Data: 26/5 a 30/5

Inscrições até 15/02 em www.agricultura.gov.br/saitex2020



SAITEX 2020



Local: Joanesburgo (África do Sul)

Data: 21/6 a 23/6

Inscrições até 22/03 em www.agricultura.gov.br/thaifex2020



A seleção das empresas e entidades interessadas em participar das missões e/ou serem expositoras nas feiras é realizada no Mapa, por meio da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais. Os eventos internacionais são considerados plataformas estratégicas para ampliar a visibilidade dos produtos brasileiros e promover contatos.



Nesses eventos, vários atores do mercado externo se reúnem em um mesmo ambiente, permitindo a redução de custos de promoção transacional. Além disso, os eventos representam oportunidade para aprofundar o conhecimento sobre o mercado-alvo, tendências e estratégias dos concorrentes.



Inscrições/Participação



Em todos os eventos, o Mapa e o MRE são responsáveis pelos custos de contratação de espaço na feira, apoio de recepcionistas bilíngues e confecção do catálogo do Pavilhão Brasil. Cada empresa participante fica responsável pelas despesas de passagens aéreas, hospedagem e alimentação, além da inscrição junto ao promotor do evento. O candidato também deve aceitar os Termos e Condições de Participação.



A inscrição no processo seletivo não garante a participação na missão comercial, serve apenas para manifestar o interesse do inscrito no processo de seleção. O resultado da seleção é enviado às instituições por e-mail.



Feiras



No ano passado, 71 empresas e entidades setoriais participaram das feiras organizadas pelo Mapa, fechando US$ 8 milhões em negócios durante os eventos, com a expectativa de US$ 706 milhões em novos negócios para os 12 meses subsequentes.