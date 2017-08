Sete mini cursos da Semed foram lançados na sexta-feira

A abertura do evento contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, que ressaltou a importância da busca constante pelo aperfeiçoamento profissional / Divulgação

Os sete mini cursos lançados nesta sexta-feira (4) pela Semed (Secretaria Municipal de Educação) irão capacitar 1.280 servidores dentro do projeto “Saberes em foco: projetos em ação”, que visa proporcionar capacitações e formações continuadas a diretores, professores e servidores administrativos da Rede Municipal.

A abertura do evento contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, que ressaltou a importância da busca constante pelo aperfeiçoamento profissional. “O segredo do sucesso não é apenas ter sorte, é preciso aproveitar as oportunidades para aprimorar nosso conhecimento, por isso é importante não ficarmos acomodados, pois o mercado de trabalho é exigente. O empenho é que faz a diferença em nossa vida profissional”, disse.

A secretária municipal de Educação, Ilza Mateus destacou que desde o início da gestão as equipes da Semed tem se preocupado em elaborar programas que ofereçam formações para os servidores da Rede Municipal, tanto que no primeiro semestre 12 mil servidores passaram por cursos e capacitações no Centro de Formação da Semed e nas unidades escolares.

“Estou muito satisfeita em ver a participação de todos os profissionais em nossos cursos, que aproveitam as oportunidades também para trocar as experiências exitosas que desenvolvem em sala de aula”, afirmou.

Saberes em foco

Os mini cursos terão início já na próxima semana, com término em outubro e são voltados para toda a comunidade escolar. O objetivo é garantir a qualidade do ensino oferecido pela Reme, valorizando a troca de experiências entre os profissionais, a formação e o conhecimento científico.

Os cursos serão ministrados por técnicos da própria Semed e por especialistas convidados e irão abranger desde a alfabetização em Braille até formação para diretores de Ceinfs, passando por reflexões sobre a prática pedagógica.

Veja Também

Comentários