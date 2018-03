'Minhocão', em SP, passa a ser fechado aos sábados

O Elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, será fechado para os carros mais cedo aos sábados a partir de hoje (10). Antes, a via era interditada apenas às 15 horas. Com a mudança, o Minhocão ficará interditado durante todo o fim semana e só será reaberto às 6h30 de segunda-feira. A mudança estava prevista em uma lei sancionada pelo prefeito João Doria (PSDB) no dia 8 de fevereiro. A norma também prevê o bloqueio mais cedo durante a semana nos próximos meses. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.