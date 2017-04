"Minha relação com Xi Jinping é excepcional", diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está sendo "muito interessante" passar um tempo com o presidente da China, Xi Jinping e sua delegação.

Os dois líderes participam de reuniões sobre as relações entre os EUA e China na Flórida. "A relação que desenvolvi com o presidente Xi Jinping eu acho que é excepcional", afirmou Trump.

De acordo com autoridades, os presidentes deve discutir questões como a Coreia do Norte e comércio, entre outros tópicos. Segundo Trump, os dois líderes fizeram "grande progressos" durante um jantar na quinta-feira e ele acredita que mais progressos serão atingidos antes de Jinping ir embora, no fim desta sexta-feira. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários