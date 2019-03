'Minha fé é maior que a dor', diz mulher de Arlindo Cruz após desfile

Babi Cruz, mulher de Arlindo Cruz, se emocionou ao falar sobre a presença de seu marido no desfile da X-9 Paulistana em homenagem ao sambista, que sofreu um AVC há cerca de dois anos.

"É Deus. O dia que a minha dor for maior que a minha fé, é porque chegou o fim. Minha fé é maior do que a dor que a gente tá passando nesses dois anos. Fiz um acordo com Deus e Deus permitiu a ele muito tempo pra viver feliz", afirmou Babi durante a transmissão do carnaval da TV Globo.

"O que eu vou falar? Não tem uma lágrima mais pra sair. Não tem mais alma, não tem mais nada. Só tem conclusão, felicidade. Obrigada X-9", concluiu, antes de se emocionar a ponto de não conseguir continuar a entrevista.