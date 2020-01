Mind Makers é implantado no Sesc Escola Horto

Da Redação, com informações do Sesc

Treinamento aconteceu neste mês de janeiro - Divulgação

Nos dias 15 e 16 de janeiro, o Sesc Escola Horto realizou, junto à equipe pedagógica, o treinamento de implantação do Pensamento Computacional pelo parceiro Mind Makers.

Trate-se de mais uma inovação no componente curricular, voltada para fundamentos em ciências da computação e linguagens de programação, cultura do fazer e cultura “IoT (Internet of Things)” com o desenvolvimento de habilidades para a resolução de problemas.

Com ele, os alunos poderão adquirir uma visão concreta e panorâmica de assuntos abstratos do ensino regular, absorvendo conteúdos com maior profundidade e satisfação, estando aptos para ingresso no mercado de trabalho do futuro com a capacidade de abstração e conhecimento de programação e robótica.

Matrículas abertas – O Sesc Escola Horto oferta da Educação Infantil ao Ensino Médio, já o Sesc Três Lagoas disponibiliza Educação Infantil e Ensino Fundamental até o 8º ano.

Matrículas estão abertas e as vagas são destinadas aos filhos de trabalhadores do comércio.

Para ingressar na Educação Infantil a criança deve ter 03 anos completos até o dia 31 de março de 2020 e no Ensino Fundamental, a criança deve ter 6 anos completos até dia 31 de março de 2020.

Os interessados devem preencher um cadastro, disponível no site do Sesc www.escola.sescms.com.br, com os dados do filho. Os alunos selecionados serão chamados por ordem de inscrição, vagas disponíveis e candidato compatível com a vaga para o período escolhido. Para o procedimento de inscrição o titular deverá estar com o Cartão Sesc e do dependente válido e sem pendências financeiras com o Sesc.

Serviço – Informações pelo telefone (67) 3311-4300 em Campo Grande ou (67) 3919-1900 em Três Lagoas.