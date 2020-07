Minas e Energia concentra 35% do investimento no Brasil, diz ministro

Dirigindo-se a investidores de 35 instituições, em evento promovido pelo Conselho das Américas, o ministro de Minas e Energia (MME), Bento Albuquerque, disse hoje (16) que 35% do capital estrangeiro investido no Brasil está concentrado no setor ao qual sua pasta é vinculada. Segundo ele, a atualização do ambiente regulatório brasileiro tem, por fim, a atração de empresas estrangeiras para o país.

Albuquerque disse que o Brasil continua no radar dos investidores, e que vê sinais de recuperação da economia do país. Segundo o ministro, houve melhora no consumo de energia, apesar de, no início da pandemia, ter sido registrada queda de cerca de 15%, na comparação com o ano passado.

De acordo com o ministro, nos últimos dois meses foi registrada queda na inadimplência de consumidores de energia. “De um pico de 10% de abril, chegamos a 2,4% em junho, em comparação com uma taxa média de 1,7% em 2019. De fato, representa um sinal claro de recuperação”, disse o ministro, segundo nota divulgada pelo MME.

“Nosso ambiente regulatório está sendo atualizado para atrair mais empresas estrangeiras para o Brasil, 35% do capital estrangeiro total investido no Brasil em 2019 foi concentrado em Minas e Energia”, acrescentou.