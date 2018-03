Militares voltam mais uma vez à Vila Kennedy, no Rio

As Forças Armadas voltaram hoje (8) à Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro, com 1.400 homens. Os militares vêm realizando operações rotineiras na favela desde o dia 23 de fevereiro.

A ação envolve cerco, estabilização dinâmica da área, retirada de barricadas e reforço no patrulhamento ostensivo. A Polícia Civil também poderá cumprir eventualmente mandados de prisão.

Os militares contam com o apoio de veículos blindados, aeronaves e equipamentos pesados de engenharia. Algumas ruas e acessos nessas áreas poderão ser interditados e setores do espaço aéreo poderão ser controlados com restrições dinâmicas para aeronaves civis. Não há interferência nas operações dos aeroportos.