Militares vão continuar nas ruas do Rio até a meia-noite

Os militares das Forças Armadas, convocados para patrulhar as ruas do Rio de Janeiro, de Niterói e São Gonçalo, vão manter o policiamento até a meia-noite de hoje (22), informou o Comando Militar do Leste.

O emprego das Forças Armadas na região metropolitana do Rio foi autorizado por um decreto de Garantia da Lei da Ordem, cujo prazo termina nesta quarta-feira. Ontem, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou a retirada das tropas dos três municípios.

A assessoria de imprensa do Ministério da Defesa informou hoje que a saída "vai ocorrer de forma gradativa, sob um planejamento também logístico".

A chegada dos 9 mil militares às ruas se deu em meio a protestos de familiares de policiais, que impediam a saída dos PMs de algumas unidades, como o Batalhão de Choque. Os manifestantes, que se identificavam como mulheres e parentes de PMs, cobravam o pagamentos de salários atrasados.

Segundo a Polícia Militar, mesmo com o apoio das tropas federais, a corporação não deixou de fazer o patrulhamento.

Veja Também

Comentários