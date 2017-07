Militares já estão operando nas ruas e avenidas do Rio

O reforço de 8.500 militares das Forças Armadas já estão operando nas ruas e avenidas da Região Metropolitana do Rio, em seguida ao anúncio da operação, feito nesta sexta-feira (28), pelo ministro da Defesa, Raul Jungman.

Desde o inicio da tarde, soldados do Exército estavam posicionados em pontos estratégicos, com apoio de motos, jipes e até blindados, fazendo blitzes, parando carros suspeitos e checando documentos.

No entroncamento da Linha Vermelha com a Rodovia Washington Luiz (BR 040), duas vias vitais para a região metropolitana, homens do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista montaram um posto de monitoramento para fiscalizar veículos. Segundo o capitão que comandava a operação, não há prazo específico para aquela missão e a qualquer momento eles poderiam ser mobilizados para outro ponto.

Apesar da blitz aumentar o congestionamento na via, os motoristas não pareciam contrariados e alguns até buzinavam e acenavam, demonstrando apoio aos militares.

