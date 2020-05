Militares da Força Aérea Britânica conhecem experiência do Patrulhamento Aéreo de MS

Durante a teleconferência, o tenente-coronel Adalberto Ortale Júnior explicou como funciona o trabalho do Grupo de Patrulhamento Aéreo e respondeu a perguntas dos britânicos - Foto: Divulgação

O Grupo de Patrulhamento Aéreo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul participou nesta quinta-feira (28.5) de um encontro virtual com a instrutores e cadetes da academia da Força Aérea Britânica.

Foi a única polícia brasileira convidada a participar desse workshop feito pela Força Aérea, que contou com a participação das forças armadas de vários países como Estados Unidos, Espanha e Suécia.

Durante a teleconferência, o tenente-coronel Adalberto Ortale Júnior explicou como funciona o trabalho do Grupo de Patrulhamento Aéreo e respondeu a perguntas dos britânicos. “É um motivo de orgulho para a polícia de Mato Grosso do Sul. Foi uma experiência totalmente nova. Não estamos acostumados a interagir com forças militares de outros países. E foi um convite inesperado. Nos sentimos honrados de poder participar desse encontro com cadetes”, contou.

O TC Ortale preparou um vídeo em inglês mostrando o Brasil, Mato Grosso do Sul e a organização do grupamento aéreo. “Pelo número de perguntas que fizeram, eles ficaram bastante interessados com o trabalho que realizamos aqui. Um deles, inclusive, falou que é totalmente incomum para eles interagirem com uma força policial porque eles são forças armadas”, finalizou.