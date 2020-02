Militar do exército teve corpo decepado ao meio em acidente

O jovem, que é militar do Exército Brasileiro, teve o corpo decepado ao meio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Rafael Miguel da Siva, de 20 anos, morreu na noite desta sexta-feira (14), após colidir sua moto em um caminhão no anél viário, trecho da BR-262, em Corumbá. O jovem, que é militar do Exército Brasileiro, teve o corpo decepado ao meio.

Em entrevista ao Diário Corumbaense, o delegado Sam Ricardo Aranha Suzumura, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, disse que na hora do acidente haviam dois caminhões carregados com GLP (gás liquefeito de petróleo) seguindo pela via. A vítima acabou colidindo contra um deles.

O delegado, que esteve no local do acidente, disse que o motorista do caminhão não percebeu a colisão.

Equipes do SAMU (Serviço Móvel de Urgência e Emergência), do Corpo de Bombeiros e da Agetrat (Agência Municipal de Trânsito) e a Perícia Técnica da Polícia Civil também atenderam a ocorrência.