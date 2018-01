Milhares protestam contra corrupção e atuação Odebrecht no Panamá

Milhares de panamenhos se reuniram em manifestações na capital contra a corrupção e as propinas entregues pela Odebrecht a políticos e empresários do país latino-americano.

A manifestação aconteceu em uma via às margens da Baía do Panamá construída pela Odebrecht.

A manifestação foi a mais numerosa dos últimos anos contra a corrupção e coincidiu com a data em que os panamenhos recordam da repressão dos Estados Unidos, quando estudantes tentaram hastear uma bandeira em uma escola na região do Canal do Panamá em 1964, quando a região estava sob controle dos EUA. Os confrontos entre civis e policiais americanos deixaram 20 mortos na época.

Funcionários da Odebrecht admitiram à Justiça dos EUA terem pagado mais de US$ 86 milhões em subornos e doações eleitorais em troca da concessão de contratos de obras públicas. Fonte: Associated Press.