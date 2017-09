Milhares de pessoas protestam em Londres contra a saída do Reino Unido da UE

Milhares de pessoas se reúnem no centro de Londres neste sábado para protestar contra a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), processo conhecido como Brexit.

Os manifestantes planejam convergir na Praça do Parlamento para desafiar o plano do governo de implementar o Brexit até 2019.

O objetivo da manifestação, que está sendo chamada de Marcha do Povo, é para que os cidadãos "se unam, repensem e rejeitem" o Brexit.

O Reino Unido votou em junho de 2016 para sair do bloco da UE de 28 países. O Parlamento deve votar nesta segunda-feira (11) uma lei de revogação, ainda que as negociações com a UE tenham caminhado extremamente devagar.

As negociações foram encerradas por causa de disputas sobre o quanto o Reino Unido

tem que pagar à UE devido às obrigações existentes.

Alguns dos manifestantes levaram a conhecida bandeira da UE enquanto outros seguravam cartazes com a frase: "Saia do Brexit". Fonte: Associated Press

