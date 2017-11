Milhares de pessoas marcham pela liberdade de separatistas da Catalunha

GERAL Sete pessoas são mortas em favela da região Metropolitana do Rio

ESPORTE Militão treina, é relacionado e reforça o São Paulo no duelo contra o Vasco

ECONOMIA Milhões poderão voltar ao mercado formal com reforma trabalhista, diz relator

GERAL Funcionários da Mercedes são assaltados na saída do autódromo de Interlagos

Enquete

Mesmo com todas as campanhas de conscientização no trânsito, qual infração você continua a cometer?

Dirigir em velocidade acima da permitida Desrespeitar o sinal do semáforo Beber e dirigir Usar o celular ao volante Votar Resultados