Milhares de pessoas marcham a favor do governo no Irã

Rouhani colheu os frutos da melhora econômica que se seguiu ao acordo nuclear - Foto: Raheb Homavandi

Cerca de quatro mil pessoas participam neste sábado de uma marcha favorável ao governo em Teerã, capital do Irã. O ato ocorre em resposta à série de manifestações que ganharam as ruas do país nos últimos dias contra a disparada dos preços dos alimentos.

O manifestante Ali Ahmadi, de 27 anos, culpou os Estados Unidos pelos problemas econômicos vividos pelo Irã. O discurso dele era uníssono no ato, ainda que alguns pequenos focos de tensão tenham sido registrados. Cerca de 50 pessoas foram presas.

À TV estatal, o porta-voz da chancelaria iraniana, Bahram Ghasemi, criticou as falas do presidente americano, Donald Trump, que disse na sexta-feira que apoiava os manifestantes contrários ao governo. "Os iranianos não devem dar crédito a declarações oportunistas e enganosas de funcionários americanos ou do senhor Trump", afirmou.

A onda recente de protestos, que se iniciou na quarta-feira, é mais um problema para o presidente Hassan Rouhani, ao mesmo tempo que o acordo nuclear com as potências do Ocidente segue em risco devido à pressão de Trump.

Rouhani colheu os frutos da melhora econômica que se seguiu ao acordo nuclear. A partir de 2015, com o fim das sanções, o país voltou a ter acesso a importações e exportações de diversos mercados.

Mas a inflação acelerou no Irã recentemente, devido ao aumento dos preços dos alimentos, especialmente do ovo e do frango.

As carnes de aves e os ovos são uma parte fundamental da dieta de muitos dos 80 milhões de habitantes do Irã e altas anteriores causaram problemas políticos a presidentes em diversos períodos desde a revolução aiatolá de 1979. Fonte: Associated Press.