Milhares de pessoas celebram a chegada de 2019 na Cidade do Natal

Com muita alegria e animação, milhares de pessoas se reuniram na noite deste dia 31 para celebrar a chegada de 2019, na Cidade do Natal. O Réveillon realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), reuniu os campo-grandenses com shows e diversas atrações para toda família, trazendo boas energias para o início do novo ano.

O desfile de bonecos foi o destaque da noite e trouxe muita animação para a criançada presente. Os bonecos do Homem de Ferro, Hulk, LoL, As Princesas, Os Incríveis, Patrulha Canina, Minions, Meu Malvado Favorito, personagens de Frozen, Toy Story, Homem Aranha, Capitão América, Ben 10, Mickey e Minnie, Luna e outros Super-Heróis, deixaram quem estava presente encantado. Bianca Almeida, 6 anos, adorou o desfile. “Tá tudo muito lindo! A personagem que mais gosto é da Elza. Tudo muito legal”, disse.

As duplas Patrícia e Adriana, Pedro e Evandro e Victor Gregório e Marco Aurélio foram as atrações, não deixando ninguém ficar parado com o ritmo sertanejo. Logo após, a Banda Lilás assumiu o palco, realizando um show com muita animação, fazendo os presentes dançarem muito na celebração do novo ano.

“No despedimos de 2018 agradecendo a Deus, com a sensação de dever cumprido. Até porque neste ano transformamos vidas e fizemos justiça social. Que em 2019 nós possamos continuar trabalhando, com respeito ao cidadão e pela cidade que nós amamos. Feliz Ano Novo”, disse o prefeito Marquinhos Trad, acompanhado pela Primeira-Dama, Tatiana Trad, e suas filhas, Mariana e Alice.

A surpresa na hora da virada do ano ficou por conta dos efeitos de iluminação e a chuva de papel picado lançados à meia-noite, celebrando a chegada de 2019, encantando quem estava presente. Eles substituíram os antigos fogos de artifício, em respeito ao decreto assinado em outubro que proíbe a queima de fogos em eventos da Prefeitura. O papel picado que foi utilizado é ecológico, que em contato com água se dissolve, não trazendo danos ao meio ambiente.

A família de Gustavo Silvestre da Silva passou a virada do ano reunida nos Altos da Afonso Pena e destacou a organização do local e as atrações, que tornaram o evento único, trazendo bons ares para o início do novo ano. “A Cidade está incrível, ficou tudo muito bonito mesmo. Campo Grande dá um brilho maior quando tem a Cidade do Natal, fica bem legal. É muito bom ter um local como esse para gente vir com a nossa família; a família é tudo para gente. Vir num evento e não poder trazer meu filho ou minha esposa grávida, ficaria bastante complicado, então tendo esse espaço, estamos muito felizes e encantados”.

Segundo estimativas da Sectur, cerca de 25 mil pessoas passaram pela Cidade do Natal das 17h à 01h do dia 1º.

A programação continua na Cidade do Natal

O espaço, aberto dia 8 de dezembro, continuará com a mesma estrutura, incluindo a Casa do Papai Noel, praça de alimentação e área kids, até dia 6 de janeiro.