Milhares de manifestantes pedem a renúncia de primeiro-ministro da Romênia

Dezenas de milhares de manifestantes reuniram-se em frente ao gabinete do governo romeno, em Bucareste, neste domingo, para exigir a renúncia do primeiro-ministro, Sorin Grindeanu. Este é o 13º dia consecutivo de protestos contra o governo, que também ocorrem nas cidades de Cluj, Sibiu, Iasi e Timisoara.

O movimento começou no mês passado após o governo de centro-esquerda emitir um decreto de emergência que poderia suavizar as leis que punem autoridades por corrupção. O primeiro-ministro, Sorin Grindeanu, retirou o decreto após os maiores protestos já vistos no país dede o fim do comunismo, em 1989. O ministro da Justiça renunciou na semana passada.

Os manifestantes exigem neste domingo um novo governo e um novo estilo de gestão na Romênia. Fonte: Associated Press

