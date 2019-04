Milhares de famílias em Dourados serão atendidas com novas obras de esgoto 

Campo Grande (MS) – Com recurso federal e próprio, a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul ( Sanesul ) está executando diversas obras de melhorias e ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Dourados. Entre as obras em execução, está sendo construída uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), com capacidade de tratar 100 litros por segundo.

A construção dessa ETE está localizada ao lado direito da rodovia MS 156, sentido Distrito Industrial. Além disso, também estão sendo implantados mais de 312 km de rede coletora de esgoto e 15.666 ligações domiciliares, entre outras obras que irão ampliar a coleta e o tratamento de esgoto na cidade de Dourados.