Milagres do Carnaval é tema de campanha deste ano do Detran-MS

Campo Grande (MS) – Pensando na conscientização dos usuários do trânsito durante o período de Carnaval, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) lançou nesta quinta-feira (20.02), na rede aberta local de televisão, a campanha Milagres do Carnaval.

De forma divertida, o conceito da campanha traz um anjo da guarda sempre à disposição para o auxílio geral, no entanto, alertando sobre a necessidade de se atentar para que a mistura álcool e direção seja evitada.

Representado por uma fantasia de carnaval, o anjo é o personagem principal do vídeo, observando de perto tudo que acontece nos bloquinhos de rua e influenciando as pessoas que estão consumindo bebida alcoólica, para que não conduzam qualquer tipo de veículo.

O objetivo da campanha, que foi gravada na Esplanada da Estação Ferroviária em Campo Grande, é atuar no inconsciente do usuário do trânsito que é folião, de modo a evitar que a festa seja perdida por conta da mistura que pode provocar acidentes graves.

No ano passado foram registrados 297 acidentes de trânsito em Mato Grosso do Sul somente no período de Carnaval, entre os dias 1 e 6 de março. Em Campo Grande, 74 pessoas se feriram no trânsito nesse período.

“Quem tem o hábito de beber e dirigir diz que não tem problema porque nunca aconteceu nada. Na verdade, essa pessoa teve sorte ou foi protegida pelo seu anjo da guarda. É que numa situação de risco uma pessoa alcoolizada não consegue reagir de maneira rápida e segura para evitar um acidente”, lembrou a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Elijane Coelho.

Ela ressalta ainda que sua equipe tem demonstrado isso por meio da utilização de simuladores de impacto e de embriaguez, que tem marcado presença junto ao Departamento em diversos eventos desde o ano passado.

Vivianne Nunes – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS)