Mike Pence dá garantias de compromisso "firme e duradouro" dos EUA com a UE

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, afirmou hoje que o compromisso da Casa Branca com a União Europeia é "firme e duradouro", dando exatamente as garantias que líderes europeus vinham esperando.

No entanto, ainda pairam dúvidas na Europa sobre se Pence realmente fala em nome do governo dos EUA e se o presidente Donald Trump compartilha o entusiasmo de seu vice pela integração europeia ou pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Pence prometeu ampliar a cooperação com a Europa em questões econômicas e de combate ao terrorismo e disse que Washington continuará a responsabilizar a Rússia por suas ações na Ucrânia. Essas são mensagens que deverão repercutir nas capitais europeias.

"Estamos separados por um oceano, mas estamos unidos por uma herança comum e por um compromisso comum com a liberdade, democracia e cumprimento da lei", disse Pence. "Estamos confiantes que esse laço durará e crescerá."

Embora seja um antigo pilar da política externa dos EUA, o apoio à UE foi colocado em dúvida pela forma enfática como Trump elogiou o chamado "Brexit", processo para a retirada do Reino Unido da UE. Durante visita de Pence à Europa, autoridades locais tentam esclarecer qual será a postura de Washington.

"O presidente Trump e eu estamos ansiosos para trabalhar com vocês e a União Europeia para aprofundar nossa parceria política e econômica", disse Pence ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Fonte: Dow Jones Newswires.

