Liderança do movimento sindical participa de Congresso em Campo Grande

No dia 26 de abril, quarta-feira, será realizado o Congresso Estadual da Força Sindical em Campo Grande que contará com a participação do vice-presidente da Força Sindical, Miguel Torres, que também é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes e da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Este encontro será realizado nos 27 estados do País. Já ocorreu em Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Goiás, Piauí, Ceará, Sergipe, Bahia, Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Roraima, Rondônia, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Miguel Torres destaca a importância da discussão e de um posicionamento efetivo sobre estas três diretrizes por parte das entidades, além da criação de um calendário de ações. “Precisamos criar uma mobilização pelo país contra as propostas do Governo Federal em retirar os direitos dos trabalhadores”, afirma.

No evento serão debatidos temas como: a ação sindical para os próximos quatro anos, a reforma da Previdência Social, e a reforma trabalhista, além da conjuntura econômica.

O evento será realizado no Hotel Vale Verde, Av. Alfonso Pena, 106, em Campo Grande – MS.

