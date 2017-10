Miglioli realiza visita técnica em obras do hospital de Três Lagoas

Campo Grande (MS) – Estratégica para região leste de Mato Grosso do Sul, as obras do Hospital Regional de Três Lagoas seguem em bom ritmo de trabalho. E para conferir os serviços, o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, realizou na manhã desta terça-feira (24.10), uma visita técnica à obra. “Estamos num bom ritmo de trabalho, são 60 pessoas trabalhando diretamente na obra e temos boas perspectiva no andamento dos trabalhos”, disse Miglioli.

O hospital está sendo construído em um terreno de 26 m2, doado pelo empresário Magid THomé Filho à prefeitura local, às margens da BR-158. Também é um pleito antigo da população e faz parte do programa Obra Inacabada Zero. O início das obras aconteceu em abril e, segundo Miglioli, a obra já está na fase de conclusão de 100% da fundação e começando a levantar a estrutura do bloco D, onde será a ala administrativa.

De acordo com a Agência Estadual De Gestão de Empreendimentos (Agesul), órgão gestor das obras no Estado, o hospital vai contar com 138 leitos, divididos em: 6 leitos de pré-parto, parto e pós-parto; 3 de indução e recuperação de pacientes; 5 de observação pediátrica; 22 de observação paciente; 2 de observação psiquiátrica; 10 leitos de UTI cirúrgica; 10 leitos de UTI clínica; 48 de enfermarias; 4 de internação isolamento; 8 de semicrítico; 12 de preparo de recuperação pós-anestésica e 8 de observação recuperação paciente.

“Essa obra é considerada estratégica para a região do Bolsão, uma vez que além do hospital que já faz o atendimento, Três Lagoas e região terão mais uma opção”, pontuou Miglioli. Atualmente, o hospital Nossa Senhora Auxiliadora realiza os atendimentos de Três Lagoas e de outros municípios que compõe o Bolsão: Água Clara, Bataguassu, Brasilândia, Santa Rita do Pardo e Selvíria.

A visita técnica também foi acompanhada pelo secretário-adjunto de Infraestrutura, Helianey Silva; pelos diretores da Companhia de Gás do Estado, Rudel Trindade e Bernardo Prates; e pelo gerente comercial da MSGÁS, Antônio Carlos Duarte. O Hospital Regional de Três Lagoas contará com gás natural, uma opção moderna e econômica de energia.

Texto e foto: Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)