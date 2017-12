Miglioli acompanha a execução de obras do Governo em Dourados

Campo Grande (MS) – Dando prosseguimento ao circuito de visitas no interior do Estado, o secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, esteve na tarde desta terça-feira (5.12), vistoriando o canteiro dos trabalhos de recuperação da avenida Marcelino Pires, em Dourados. “Estamos acompanhando o início dos trabalhos de restauração na Marcelino Pires, como vamos fazer na Joaquim Teixeira Alves e na Weimar Torres, resolvendo de vez o problema dessas três avenidas”, disse durante a visita.

Ainda durante o pronunciamento do secretário foi anunciado que entre os dias 20 de dezembro deste ano e 5 de janeiro de 2018 haverá uma pausa nas obras para que não atrapalhe o fluxo de veículos na véspera de Natal e Ano Novo, uma vez que as vias cortam o município de ponta a ponta. “Retomamos no dia 5 de janeiro e continuaremos as obras até a conclusão”, ponderou.

Quadrilátero de investimentos

A autorização para as obras de três, das quatro principais avenidas de Dourados, foi dada pelo governador Reinaldo Azambuja no dia 24 de novembro. As vias receberão investimentos da ordem de R$ 26,3 milhões, sendo R$ 15,7 milhões destinados a Marcelino Pires, R$ 7,3 milhões à Weimar Torres e R$ 3,3 milhões na Joaquim Teixeira Alves.

Para compor o quadrilátero de investimentos resta a aprovação do projeto de revitalização da avenida Hayel Bon Faker, que está orçada em aproximadamente R$ 13 milhões. “A Hayel já recebeu investimentos, já foi recapeada em trechos críticos e, agora, em parceria com a Prefeitura estamos finalizando um estudo de readequação e revitalização que deve receber investimentos em breve”, finalizou.

Texto e foto: Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)