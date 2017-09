Micro-ônibus tomba e deixa mortos e desaparecidos na serra de Ubatuba (SP)

Um acidente com um micro-ônibus deixou ao menos quatro mortos e cinco feridos graves na serra da Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 15. Mais cinco pessoas estariam desaparecidas, segundo informou a Polícia Militar (PM). O Corpo de Bombeiros informou, ainda, que mais de 20 pessoas sofreram ferimentos leves.

O veículo com destino ao litoral, que transportava cerca de 30 pessoas, capotou e caiu de uma ribanceira na altura do Km 82 da rodovia, por volta das 9h. A Oswaldo Cruz apresenta um trecho de serra bastante íngreme e com curvas acentuadas. De acordo com Polícia Rodoviária Estadual, o trecho está interditado para socorro às vítimas, que são encaminhadas ao Pronto Socorro da região.

