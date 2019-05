Mianmar: avião da Embraer pousa em segurança após trem de pouso dianteiro falhar

Um avião da Myanmar National Airlines fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Mandalay neste domingo, usando apenas as rodas traseiras depois que o trem de pouso dianteiro não funcionou. Todos os 82 passageiros e sete tripulantes do voo UB103 vindo de Yangon saíram ilesos depois que o Embraer 190-LR tocou o solo com as rodas traseiras antes de o nariz do avião se inclinar para baixo, raspando a pista e causando uma chuva de faíscas enquanto a aeronave reduzia velocidade até parar.

Kyaw San, porta-voz do aeroporto, disse que o piloto informou à torre de controle antes de pousar que não conseguiu baixar as rodas dianteiras do avião.

Um comunicado na página do Facebook da companhia aérea explicou que o EICAS - Sistema de Indicação do Motor e Sistema de Alerta de Tripulação - indicou uma falha do trem de pouso dianteiro a ser utilizado. O piloto tentou um procedimento de emergência de backup, mas isso não teve sucesso. A aeronave fez dois voos próximos à torre para os controladores aéreos verificarem visualmente se as rodas tinham funcionado.

O comandante seguiu os procedimentos de emergência para despejar combustível para reduzir o peso para aterrissagem e fez um pouso seguro às 9h09 da manhã (horário local), disse o comunicado.

Um vídeo aparentemente filmado por um dos passageiros e publicado online mostrou uma evacuação urgente mas ordenada dos passageiros e da tripulação.

As operações de voo no aeroporto foram temporariamente suspensas, e a retomada foi permitida após cerca de 2 horas para aeronaves menores. Fonte: Associated Press.