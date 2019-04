México proíbe Odebrecht de obter contratos públicos no país durante três anos

A controladoria do México proibiu agências federais de contratarem a construtora brasileira Odebrecht e sua subsidiária mexicana durante três anos. Em comunicado nesta sexta-feira, o órgão afirmou que a subsidiária recebeu a sanção por apresentar informações falsas na modificação de um contrato, enquanto a Odebrecht foi punida por cobranças excessivas ao braço de refinaria da estatal local Pemex.

A companhia admitiu já ter pago US$ 800 milhões em propinas para conseguir contratos em vários países da América Latina.

Em 2016, a Odebrecht e a Braskem, uma subsidiária petroquímica, chegaram a um acordo com autoridades em três países. A Odebrecht disse na ocasião que pagou US$ 10,5 milhões em propinas a autoridades na Pemex. Até agora, ninguém foi processado no México por causa desses pagamentos.

Vários países latino-americanos têm usado provas da promotoria brasileira para processar autoridades de cada uma das nações, mas o México e a Venezuela são as exceções quanto a isso. Fonte: Associated Press.