México: Mortos decorrentes de terremotos chegam a pelo menos 90

Autoridades do México informam que pelo menos 90 pessoas morreram em decorrência do terremoto que atingiu a parte sul do país.

O governador do estado de Oaxaca, Alejandro Murat, disse neste domingo que 71 pessoas morreram em seu estado. Pelo menos 19 são mortos em dois estados vizinhos.

O governo do México está distribuindo comida para sobreviventes. Algumas pessoas continuaram a dormir na parte de fora de suas residências, com medo de outros temores. Tremores secundários continuam ocorrendo, incluindo uma de magnitude 5,2 no início da manhã.

Funcionários locais dizem que contaram cerca de 800 tremores de diversas intensidades desde o grande terremoto da última quinta-feira. O US Geological Survey contou cerca de 60 com magnitude de 4,5 ou superior. Fonte: Associated Press.

