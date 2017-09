México expulsa embaixador norte-coreano em protesto contra testes nucleares

O governo mexicano decidiu expulsar nesta quinta-feira, 7, o embaixador da Coreia do Norte, como uma forma de protesto ao projeto nuclear do regime de Kim Jong-un, que fez o sexto teste nuclear no domingo, 3.

O governo mexicano declarou o embaixador Kim Hyong-gil persona non grata e lhe concedeu 72 horas para deixar o país, afirmou o Ministério de Assuntos Exteriores mexicano em um comunicado.

O governo afirmou que "rechaça absolutamente" a atividade nuclear norte-coreana, que considera um "sério risco para a paz e a segurança internacional, além de representar uma ameaça crescente para as nações da região".

É incomum que o governo mexicano deporte um embaixador estrangeiro.

