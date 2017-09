México é atingido por novo terremoto de magnitude 6,2, com reflexos na capital

O Observatório Geológico dos Estados Unidos relata que um novo terremoto atingiu o México com magnitude de 6,2 graus, com epicentro no sul do estado de Oaxaca. A região foi a mais abalada pelo terremoto de magnitude 8,1 graus no início deste mês setembro.

Este terremoto teve reflexos na Cidade do México, que está tentando se recuperar do tremor de magnitude 7,1 graus que atingiu a cidade na última quinta-feira, matando pelo menos 295 pessoas. Ainda não há relatos de feridos ou danos causados pelo novo terremoto. Fonte: Associated Press.

