México diz que não receberá tropas estrangeiras, após oferta de Trump

O governo do México afirmou nesta terça-feira que não existe uma gravação da conversa do mês passado entre o presidente Enrique Peña Nieto e o dos Estados Unidos, Donald Trump. O porta-voz do governo mexicano, Eduardo Sánchez, disse ainda que o país jamais permitirá a presença de tropas estrangeiras em seu território.

Sánchez disse que todos os líderes mundiais podem confiar que suas conversas com o presidente mexicano ficam estritamente protegidas. Com base em um fragmento transcrito do diálogo, a Associated Press informou na semana passada que Trump disse a Peña Nieto que os EUA estavam dispostos a enviar soldados ao vizinho para combater os cartéis do narcotráfico. O governo mexicano, porém, negou que houvesse tal intercâmbio.

Posteriormente, um funcionário da Casa Branca disse que essa declaração foi feita em tom de descontração. Em entrevista no domingo ao canal Fox News, Trump afirmou que havia realizado a oferta e que Peña Nieto parecia interessado em receber ajuda.

Nesta terça-feira, Sánchez lembrou que a Constituição mexicana proíbe a atividade de forças estrangeiras em território nacional. Fonte: Associated Press.

