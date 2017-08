México diz que ameaça de Trump sobre Nafta é estratégia e não surpreende

O ministro das Relações Exteriores do México, Luis Videgaray, afirmou nesta quarta-feira que a ameaça feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de acabar com o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) é uma estratégia de negociação e não surpreende. "Creio que não é uma surpresa, temos escutado isso durante muitos meses, desde a campanha dele", afirmou Videgaray em entrevista à Radio Fórmula.

Na noite de terça-feira, Trump afirmou que poderia acabar com o Nafta, acordo comercial que inclui o México e o Canadá, após as negociações entre as partes não superarem diferenças profundas. Videgaray afirmou que, caso Trump quisesse cancelar o Nafta, já teria feito isso, não teria esperado oito meses nem iniciado o diálogo.

Na entrevista à emissora mexicana, a autoridade pediu calma aos compatriotas. "Creio que nós mexicanos devemos reagir antes de mais nada com serenidade, com cabeça fria, entender que isso é parte do processo de negociação e o México seguirá negociando, seguirá na mesa de negociações, com clareza, com firmeza, com o interesse nacional à frente e temos que aprender a não reagir excessivamente a esse tipo de declarações", argumentou.

Trump afirmou também na noite de ontem que pretende levar adiante o plano de construir um muro em toda a fronteira com o México. Segundo o presidente americano, ele está disposto a não ceder e deve mesmo permitir que o governo atinja o teto de gastos do orçamento e fique paralisado, a fim de garantir o reforço fronteiriço.

