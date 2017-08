Meu Bairro é Show leva música, gastronomia e arte para as Moreninhas no próximo domingo

Após receber os talentos do bairro mais populoso de Campo Grande, o Aero Rancho, o palco do projeto Meu Bairro é Show terá, desta vez, a presença de artistas da região das Moreninhas. A ação será no próximo domingo, dia 20 de agosto, na Rua Barreiras, em frente ao Complexo Poliesportivo Jacques da Luz, Moreninhas II.

O evento acontece das 15 horas às 21 horas e contará com a participação de fanfarra e dos cantores Lucas Ramos, Vadduh Fernandes, Neo Machado e da dupla Gustavo Henrique e Matheus.

O grupo de samba Fascínio e os cantores sertanejos Guilherme e Falcão também subirão ao palco para animar os moradores. Haverá ainda parque infantil e apresentação de ginástica rítmica. A realização do evento faz parte do calendário de comemorações dos 118 anos de Campo Grande.

“A proposta da Sectur e da Prefeitura é a de descobrir talentos e levar a cultura para os bairros de Campo Grande. Nossa primeira edição foi realizada no Aero Rancho pelo local ser o mais populoso da Capital, lá nós conseguimos em parceria com as associações de moradores conhecer os talentos e motivá-los a ir além”, argumenta a secretária-adjunta da Sectur, Laura Miranda.

Serviço:

Meu Bairro é Show Moreninhas

Data: 20 de agosto de 2017 – domingo

Local: Rua Barreiras em frente ao Complexo Esportivo Jacques da Luz – Moreninha II

Horário: Das 15 horas às 21 horas

