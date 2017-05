Metroviários de SP ameaçam fazer paralisação total nesta sexta

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo decretou uma paralisação geral para esta sexta-feira, 5, após realizar assembleia na terça-feira, 2. A decisão deve ser rediscutida em uma nova reunião, mas, segundo um dos coordenadores do sindicato, Wagner Fajardo, a greve "já está deflagrada" a não ser que a categoria consiga marcar uma conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. A ação deve afetar cinco das seis linhas do metrô, com exceção da Linha 4 -Amarela, que é administrada pela iniciativa privada.

Os metroviários reclamam de uma determinação do Metrô de que todos os trabalhadores devem cumprir uma hora de horário de almoço, diferentemente da meia hora aplicada por parte da categoria anteriormente. Além disso, eles afirmam que a empresa realizou alterações nas escalas de trabalho de forma unilateral.

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o Metrô entrou um pedido de liminar para barrar a paralisação, que deve ser deferido ou indeferido ainda nesta quarta-feira.

Procurado, o Metrô não havia se posicionado oficialmente sobre o assunto até as 17h50 desta quarta.

