Metrô do Rio terá ligação direta entre a Tijuca e a Barra

O MetrôRio, concessionária que administra a malha metroviária do Rio de Janeiro, iniciará, no próximo sábado (25), a ligação direta entre as linhas 1 e 4. Com a mudança, será possível embarcar na estação Uruguai, na Tijuca, na zona norte da cidade, e desembarcar na Estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, na zona oeste.

Atualmente, é necessário desembarcar na estação General Osório, em Ipanema, zona sul da cidade, para se transferir de uma linha para outra. O tempo estimado de viagem da estação Jardim Oceânico, na Barra, ao centro da cidade, será de 30 minutos. Os intervalos entre os trens serão reduzidos em dois minutos nos horários de maior movimento de passageiros na Linha 4, de 6 minutos e 30 segundos para 4 minutos e 30 segundos.

(*) Sob a supervisão do editor Kleber Sampaio

Veja Também

Comentários