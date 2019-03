Metrô do Rio circula 24 horas durante carnaval

A concessionária Metrô Rio é uma opção para o deslocamento dos foliões neste carnaval para fugirem dos congestionamentos no trânsito e das interdições de vias públicas. Os trens circulam sem interrupção, durante 24 horas por dia, até o fim da noite de terça-feira (5) para atender aos foliões. As composições da Linha 2 fazem o trajeto direto entre a estação Pavuna, na zona norte e a estação Jardim Oceânico, no outro extremo da cidade, na Barra da Tijuca, sem necessidade de transferência entre as duas linhas.

Quem vai assistir ao desfile nos setores do lado ímpar do Sambódromo ou desfilar nas escolas que se concentram perto do edifício Balança, Mas Não Cai deve optar pelo desembarque na estação Central do Brasil. A estação Praça Onze é a mais próxima para os passageiros que adquiriram ingressos para os setores pares ou sairão nas escolas que se concentram ao lado do edifício dos Correios. Para os foliões que pretendem participar dos shows no Terreirão do Samba, a estação Central é a indicada.

O metrô também é opção para quem frequentar o centro do Rio, que teve as principais ruas e a Avenida Presidente Vargas fechadas para os desfiles das escolas de samba. Também há esquemas especiais para quem vai frequentar os blocos da zona sul, como Simpatia É Quase Amor e Barbas.

Até a terça-feira (5), a estação General Osório, do Metrô também conta com um esquema diferenciado. Os acessos Complexo Rubem Braga (acesso C) e Sá Ferreira (acesso D) estarão abertos para desembarque e embarque, exclusivamente, de clientes com cartões pré-adquiridos – cartão Giro, cartão unitário e pré-pago do Metrô Rio, cartões RioCard, Bilhete Único e Vale-Transporte. Os passageiros sem esses cartões podem comprar no acesso Praça General Osório (acesso A), que tem bilheterias e estrutura especial na área externa para agilizar a compra dos cartões e o embarque.

As agremiações da Associação Independente de Blocos da Zona Sul (Sebastiana) se apresentam, a partir de hoje (2). O Bloco do Barbas está se apresentando agora à tarde na Rua Arnaldo Quintela, na esquina com a Rua Assis Bueno, em Botafogo. O bloco vai percorrer o bairro com o tema “No Barbas, continência só pro general da banda”.

Em Ipanema, está se apresentando hoje o Simpatia É Quase Amor, com saída da Praça General Osório. O bloco comemora 35 anos e desfila com o samba “No cordão da liberdade”.

Próximos dias

O domingo (3) começa com o desfile do bloco infantil Que Caquinha é Essa? A concentração será às 10h, em frente ao Bar Paz e Amor, na Rua Garcia D’Ávila, em Ipanema. As crianças poderão se divertir até as 12h. Às 13h terá início, no mesmo local, a concentração do bloco Que Merda É Essa?, que completa 25 anos.

Na segunda-feira (4), a partir das 8h30, é a vez do Bloco Virtual desfilar pela Avenida Atlântica, do Posto 1 até a Pedra do Leme, com o tema “Fé Cega, Fake amolada”.

Na terça-feira (5), o Bloco das Carmelitas faz seu segundo desfile do carnaval em Santa Teresa, no centro. Às 10h, o bloco sairá do Largo do Curvelo, descendo pela Rua Joaquim Murtinho até as Escadinhas de Santa Teresa

Quem encerra a folia, no mesmo dia, às 17h, no bairro do Leme, na zona sul, é o Meu Bem, Volto Já! O bloco sai da Avenida Princesa Isabel, entra na Avenida Atlântica e segue até a Praça Almirante Júlio de Noronha, no costão do Leme.