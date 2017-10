Metrô do DF promove ações para a campanha do Outubro Rosa

O Metrô-DF promove hoje (3) e amanhã uma edição especial do projeto Saúde nos Trilhos para divulgar a campanha Outubro Rosa e alertar para a necessidade do diagnóstico precoce do câncer de mama.

O projeto promove ações na Rodoviária do Plano Piloto, e na Praça do Relógio, em Taguatinga, hoje (3) e amanhã, das 9h às 17h. A programação é parte do Programa Metrô Solidário, em parceria do Metrô com o Instituto de Câncer de Brasília (ICB).

Nos locais foram montados guichês para atendimento ao público, onde são feitas demonstrações de autoexame das mamas, que mostram como descobrir a doença. “Nossa expectativa é que cerca de 300 pessoas sejam atendidas na Rodoviária até as 17h”, disse Zuleide Dionísio, que atende no Instituto do Câncer.

As apresentações contam com a ajuda de uma "mamamiga", que é um modelo de prótese didática feito de silicone e esponja, semelhante ao seio feminino, que serve de ajuda para reconhecer a diferença entre uma mama saudável e a que mostra alteração.

“Nós ensinamos a mulher, na prática, como fazer o autoexame. Isso atrai as pessoas curiosas e as mais carentes de informação”, disse Zuleide. Segundo ela, mulheres de todas as faixas etárias têm buscado informações sobre o assunto no guichê.

A usuária do metrô Cléssia da Silva, de 24 anos, diz não ter o hábito de fazer o autoexame e o atendimento despertou sua atenção. “Eu sempre tive curiosidade. Já pesquisei para saber como que é, mas o toque [na mamamiga] me ajudou muito entender melhor como a mama ficará, se tiver algo”, observou.

As mulheres que mais se preocupam em saber sobre o câncer de mama são aquelas com idades entre 50 e 69 anos, faixa etária de maior incidência da doença. Para Caetana Ferreira, de 75 anos, auxiliar de enfermagem aposentada, a informação é fundamental para a contribuir na prevenção. “Faço o exame periodicamente e também me cuido muito com dietas. É importante que a população esteja informada para prevenir o câncer de mama”, disse.

Na sequência das ações do Outubro Rosa, o Metrô-DF realizará ainda, do dia 23 até 31, das 9h às 23h, a campanha “Corte e compartilhe”. O objetivo é incentivar a população a doar mechas de cabelos para pacientes em tratamento de câncer de mama.

O movimento internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O laço rosa simboliza a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades, que já começaram ações para divulgar a campanha.

*Estagiário sob supervisão de Maria Claudia

Veja Também

Comentários