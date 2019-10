Meteorologia prevê tempo instável para esta quarta-feira

Campo Grande (MS) – O tempo segue instável em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (16.10). As condições climáticas favorecem a formação de nuvens e o céu deve permanecer parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente durante a tarde nas regiões sul, sudoeste e centro-norte do Estado. Para as demais áreas, o tempo deve permanecer parcialmente nublado.

A média de umidade do ar para o Estado fica entre 15°C e 40°C com tendência a elevação. Os índices de umidade do ar ficam entre 90% e 25%, índice considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para a Capital do Estado a previsão é de nublado a parcialmente nublado. A temperatura pode variar entre 20°C e 34°C, e a umidade relativa do ar permanece elevada durante a manhã, e sofre queda significativa pela tarde. Índices de umidade previstos ficam entre 65% e 30%.

Confira no mapa a previsão para algumas regiões do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Edemir Rodrigues