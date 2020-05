Meteorologia prevê sexta chuvosa e mínima de 11°C para MS

A intensidade do vento será de moderado a forte com rajadas. - Foto: Mônica Alves

A sexta-feira (22.5) em Mato Grosso do Sul será chuvosa e marca a chegada da terceira frente fria do ano para o Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Conforme o Inmet a temperatura diminui rapidamente depois da chuva, podendo registrar mínima de 11°C e máxima de 33°C. Os valores de umidade do ar podem variar entre 95% e 30% neste dia. A intensidade do vento será de moderado a forte com rajadas.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as condições de tempo e temperatura para Campo Grande e algumas cidades do Estado.