Meteorologia prevê dia parcialmente nublado com calor de 37°C

Campo Grande (MS) – O tempo deve permanecer cinza na maior parte do estado nesta quarta-feira (09.10). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na região nordeste. E para as demais áreas, será de parcialmente nublado a claro.

Os índices de umidade do ar começam a sofrer queda, e hoje podem ficar entre 90% e 30%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Os termômetros podem registrar mínima de 17°C e máxima de 37°C, com ventos fracos a moderados.

Em Campo Grande, o dia será parcialmente nublado a claro, com umidade do ar entre 80% e 40%. O tempo deve permanecer agradável na Capital do Estado, com temperaturas entre 20°C e 32°C.

Confira no mapa a previsão para algumas cidades do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Edemir Rodrigues