Meteorologia prevê dia nublado e calor de 38°C em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – As condições climáticas previstas pela meteorologia para esta terça-feira (21.01) em Mato Grosso do Sul, indicam tempo nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas durante à tarde.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem registrar mínima de 21°C e máxima de 38°C, com tendência a estável. O calor será mais intenso nas regiões leste e pantaneira. Os valores de umidade do ar podem variar entre 90% e 35%, e a intensidade do vento será de fraca a moderada com rajadas.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), como ficará o tempo na Capital e demais regiões do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Geone Bernardo