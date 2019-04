GERAL Meteorologia prevê chuvas e tempo nublado para o fim de semana 18 abril 2019 - 07h02 Tweet Tânia Rêgo/Agência Brasil Em todo o país, o fim de semana prolongado pelo feriado da Semana Santa, que oficialmente começa nesta sexta-feira (19), será marcado pelo clima nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em várias cidades de todas as regiões. Segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol pode aparecer apenas no Sudeste.



O Rio de Janeiro, afetado por fortes chuvas na semana passada, terá tempo nublado a parcialmente nublado.

São Paulo também poderá ter trégua das chuvas em alguns momentos do feriado. Já Minas Gerais e Espírito Santo têm previsão de chuva isolada em diversas áreas na sexta-feira (19) e de pancadas de chuva no sábado e domingo de Páscoa.



A névoa úmida e ou seca atingirá toda a Região Sul já no primeiro dia de descanso santo. A expectativa é que o oeste de Santa Catarina e o noroeste do Rio Grande do Sul sejam atingidos por pancadas de chuvas e trovoadas isoladas durante todo o feriado. No Paraná, a expectativa é de tempo parcialmente nublado com névoa úmida e ou seca.



As pancadas de chuva também vão atingir, até domingo, toda a região do Centro-Oeste, especialmente o Distrito Federal e Goiás. Mato Grosso ainda pode registrar trovoadas isoladas no norte e oeste do estado.



No Norte do país, apenas Roraima segue sem previsão de chuva. Em todos os outros estados da região, a Meteorologia prevê pancadas de chuva e trovoadas isoladas que, no domingo, atingirão o Amazonas, Rondônia, Pará, Amapá. A Páscoa no Acre pode ser marcada por chuva isolada.



O tempo parcialmente nublado também vai prevalecer no Nordeste. Alagoas e Sergipe devem ter chuva isolada durante todo o fim de semana, enquanto outros estados poderão registrar pancadas de chuva até domingo.