Meteorologia prevê chuva, raios, queda de energia e alagamento em MS

A previsão é de chuva forte com trovoadas e céu nublado na quarta-feira (18) no centro, leste, nordeste e norte de Mato Grosso do Sul. No sul e sudoeste, deve chover isoladamente à tarde, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Temperaturas devem oscilar entre 21°C e 33°C em todo o estado.

O Inmet alerta para corte de energia elétrica, queima de eletrônicos, queda de galhos de árvores, alagamentos e raios em 65 municípios do estado. Ventos devem ficar entre entre 61 km/h e 99 km/h. Também deve chover 100 milímetros.

Em Campo Grande, dia deve amanhecer parcialmete coberto por nuvens. No período da tarde, há possibilidade de chuva com trovoadas. Deve chover isoladamente à noite. A temperatura mínima é de 20°C e máxima de 27°C.

Veja Também

Comentários