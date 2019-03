Meteorologia prevê chuva a tarde e queda de temperatura no Sul do Estado nesta quarta

Campo Grande (MS) – A quarta-feira (20.3) em Mato Grosso do Sul prossegue parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas em pontos isolados a tarde. A umidade relativa do ar deve variar de 40% a 95%. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC/INPE prevê para hoje a chegada de uma frente fria ao Brasil e que deverá atravessar o Centro-Oeste até atingir o sul da Bolívia. Isso deve provocar queda na temperatura na região Sul do Estado.

Paulo Yafusso – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Geone Bernardo