Meteorologia prevê céu nublado e chuvas à tarde em MS na quarta

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul na quarta-feira (25) é de céu nublado e pancadas de chuva com trovoadas, especialmente à tarde. As temperaturas continuam estáveis, devendo oscilar entre 19°C e 34°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nas regiões centro-norte, leste, sul, sudoeste e Pantanal sul-mato-grossense, o dia amanhece nublado. Chuvas devem atingir todas as regiões a partir do período da tarde até o anoitecer.

Para Campo Grande, a previsão é de que as condições climáticas sejam as mesmas. A temperatura mínima é de 22°C e máxima de 30°C.

